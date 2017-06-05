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İran, Katar'a gıda malzemesi gönderdi
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İran, Katar'a gıda malzemesi gönderdi

İran, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'ın Katar ile ilişkilerini keserek, kara, hava ve deniz kapılarını kapamasının ardından Katar'a gıda sevkıyatı yaptığını açıkladı.

İran, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'ın Katar ile ilişkilerini keserek, kara, hava ve deniz kapılarını kapamasının ardından Katar'a gıda sevkıyatı yaptığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın web sitesinden yaptığı açıklamada aralarında anlaşmazlık bulunan ülkeleri açık bir diyaloğa çağırarak, Körfez'deki komşu ülkeler arasındaki gerilimin yükselmesinin bölgedeki herkesin menfaatine zarar vereceğini söyledi. İran Zirai Ürün İhracatçıları Başkanı Rıza Nurani ise, İran tarafından gönderilen gıda sevkiyatının 12 saat içinde Katar'a ulaşacağını açıkladı.
Suudi Arabistan ile Katar sınırında Katar'a gıda götüren uzun tır kuyrukları oluştu. Maldivler, terörizmi ve aşırıcılığı cesaretlendiren etkinlikler sebebiyle Katar'la ilişkisini kestiğini açıkladı.
FIFA ise, 2022 Dünya Kupası'nın yapılacağı Katar için kısa bir açıklama yaparak, Katar kupa organizatörleri ile görüştüğünü ve Katar'la temas halinde bulunduklarını, şu an için başka açıklamalarının bulunmadığını duyurdu.

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