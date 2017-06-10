İran: İki terör saldırısını gerçekleştirenler öldürüldü
İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran'da iki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların öldürüldüğünü açıkladı.
İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran'da iki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların öldürüldüğünü açıkladı. İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran'da geçtiğimiz günlerde meclis ve türbeye düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların öldürüldüğünü açıkladı. İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alavi, elebaşı teröristlerin günün erken saatlerinde, istihbarat güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi. İran'ın başkenti Tahran'da, terör örgütü DEAŞ'ın, İran Parlamento'suna ve Ayetullah Umeyni'ye düzenlediği saldırı sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.