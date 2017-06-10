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İran: İki terör saldırısını gerçekleştirenler öldürüldü
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İran: İki terör saldırısını gerçekleştirenler öldürüldü

İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran'da iki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların öldürüldüğünü açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran'da iki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların öldürüldüğünü açıkladı.
İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran'da geçtiğimiz günlerde meclis ve türbeye düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların öldürüldüğünü açıkladı. İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alavi, elebaşı teröristlerin günün erken saatlerinde, istihbarat güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.
İran'ın başkenti Tahran'da, terör örgütü DEAŞ'ın, İran Parlamento'suna ve Ayetullah Umeyni'ye düzenlediği saldırı sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.

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