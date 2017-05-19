İran halkı sandık başında

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi sürüyor. İran halkı sandık önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi sürüyor. İran halkı sandık önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

İran'da oy kullanma işlemleri sürerken, İran halkı uzun kuyruklar oluşturuyor. İranlılar 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanmaya devam ediyor. 4 adayın yarıştığı seçimlerde Hasan Ruhani ve İbrahim Reisi'nin seçimi önde götüreceği belirtiliyor. Diğer iki aday ise Mustafa Mirselim ve Mustafa Haşimiteba. İran'a yönelik yaptırımların sona ermesini de sağlayan nükleer anlaşmaya imza atan Ruhani için bu seçimlerin sınav niteliğinde olduğu belirtiliyor. İran'da kayıtlı 54 milyon seçmen bulunuyor. Seçim sonuçlarının ise cumartesi açıklanması bekleniyor.

(Muhammed Rabah/İHA)