Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'İran halkı kutuplaşmaya karşı birlik olmayı seçti'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'İran halkı kutuplaşmaya karşı birlik olmayı seçti'

İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 57 oyla kazanan Hasan Ruhani, 'İran halkı, kutuplaşmaya karşı birliği seçti' dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 57 oyla kazanan Hasan Ruhani, "İran halkı, kutuplaşmaya karşı birliği seçti" dedi.
Hasan Ruhani, yüzde 57 oranında oy alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıktı. Ruhani, seçim sonuçlarına ilişkin, katıldığı televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. İran'ın politikasını dünyaya yayacağını belirten Ruhani, "İran halkı 'kutuplaşmaya' karşı birlik olmayı seçti. Herkesin karara saygı göstermesi gerekir. İran halkı, geriye gitmek veya bizi durdurmak için seslenenlere hayır dedi" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına göre, Ruhani toplamda kullanılan 41 milyon 220 bin 131 oyun 23 milyon 549 bin 616'sını (yüzde 57) aldı, rakibi İbrahim Reisi ise 15 milyon 786 bin 449 oy (yüzde 38.5) aldı. Diğer 2 aday Mustafa Mirselim 478 bin 215 oy alırken, Haşimi Taba'nın ise 215 bin 450 oy aldığı açıklandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye serbest güreşte günü 3 madalya ile kapattı
Ekmekten çıkan vida dişini kırdı
'İran halkı kutuplaşmaya karşı birlik olmayı seçti'
Suudi Kralı Salman ve Trump arasında imzalar atıldı
Bakkal: Kayserispor'un ligde patent alması gerekiyor
Güzel kalmanın sırrını açıkladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! 3 ayınız var
Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! 3 ayınız var
ABD'den flaş açıklama: Türkiye olmadan olmaz
ABD'den flaş açıklama: Türkiye olmadan olmaz
McGurk: YPG'yi silahlandırma talimatı doğrudan Trump'tan geldi
McGurk: YPG'yi silahlandırma talimatı doğrudan Trump'tan geldi
Galatasaray-Osmanlıspor maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray-Osmanlıspor maçı golleri ve geniş özeti
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
Trump'ın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan'a
Trump'ın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan'a
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye serbest güreşte günü 3 madalya ile kapattı
Türkiye serbest güreşte günü 3 madalya ile kapattı
Ekmekten çıkan vida dişini kırdı
Ekmekten çıkan vida dişini kırdı
'İran halkı kutuplaşmaya karşı birlik olmayı seçti'
'İran halkı kutuplaşmaya karşı birlik olmayı seçti'
Suudi Kralı Salman ve Trump arasında imzalar atıldı
Suudi Kralı Salman ve Trump arasında imzalar atıldı
Bakkal: Kayserispor'un ligde patent alması gerekiyor
Bakkal: Kayserispor'un ligde patent alması gerekiyor
Güzel kalmanın sırrını açıkladı
Güzel kalmanın sırrını açıkladı
Enes Kanter'in pasaportuna el konuldu
Enes Kanter'in pasaportuna el konuldu
Otel inşaatında korkutan yangın
Otel inşaatında korkutan yangın
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne katılmayacak
3 yaşında çocuk evinde ölü bulundu
3 yaşında çocuk evinde ölü bulundu
Selçuk Yöntem'in yeni imajı şaşırttı
Selçuk Yöntem'in yeni imajı şaşırttı
Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması
Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English