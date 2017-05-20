İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 57 oyla kazanan Hasan Ruhani, 'İran halkı, kutuplaşmaya karşı birliği seçti' dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 57 oyla kazanan Hasan Ruhani, "İran halkı, kutuplaşmaya karşı birliği seçti" dedi.

Hasan Ruhani, yüzde 57 oranında oy alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıktı. Ruhani, seçim sonuçlarına ilişkin, katıldığı televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. İran'ın politikasını dünyaya yayacağını belirten Ruhani, "İran halkı 'kutuplaşmaya' karşı birlik olmayı seçti. Herkesin karara saygı göstermesi gerekir. İran halkı, geriye gitmek veya bizi durdurmak için seslenenlere hayır dedi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına göre, Ruhani toplamda kullanılan 41 milyon 220 bin 131 oyun 23 milyon 549 bin 616'sını (yüzde 57) aldı, rakibi İbrahim Reisi ise 15 milyon 786 bin 449 oy (yüzde 38.5) aldı. Diğer 2 aday Mustafa Mirselim 478 bin 215 oy alırken, Haşimi Taba'nın ise 215 bin 450 oy aldığı açıklandı.

