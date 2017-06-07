İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Zarif'in Türkiye ziyareti sırasında Katar krizi başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Zarif'in Türkiye ziyareti sırasında Katar krizi başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

