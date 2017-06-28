İran diplomat Güney Kore Başbakanı ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon ile görüştü.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon ile görüştü.

Güney Kore'de düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Seul'da bulunan İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon ile bir araya geldi. Larijani, görüşmede Tahran ve Seul arasında imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girmesi için gerekli yetkilerin kullanılacağını belirtti. Larijani ayrıca, İran ve Güney Kore arasında ekonomik alanda yapılan birçok anlaşmanın ikili ilişkileri canlandıracağını kaydetti.

Tahran ve Seul arasında büyüyen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Larijani, İran ve bazı Avrupa ülkeleri arasındaki iş birliği yollarındaki bankacılık ve ticaret engellerini kaldırmanın önemli olduğunu kaydetti. Larijani, Tahran ve Seul arasındaki bankacılık ilişkilerinin kolaylaştırılmasının önemini vurguladı.

Güney Kore Başbakanı Nak-yeon da, ülkesinin İran ile olan ilişkilerini derinleştirmeye ve farklı alanlarda ikili iş birliğini teşvik etmeye hazır olduğunu ifade etti. İran'ın zengin kültürel mirasa dayalı bir turizme sahip olduğunu belirten Nak-yeon, ülkesinin turizm alanında ikili iş birliğini memnuniyetle karşıladığını ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin yolunu açmaya gayret ettiğini söyledi.

