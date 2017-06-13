İran'dan Suudi Arabistan'a teröristlerle 'işbirliği' iddiası

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Ali Caferi, Suudi Arabistan'ın teröristlerden İran'daki saldırıyı yapmalarını istediğini gösteren kesin bilgiler olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Ali Caferi, Suudi Arabistan'ın teröristlerden İran'daki saldırıyı yapmalarını istediğini gösteren kesin bilgiler olduğunu söyledi.

İran devrim muhafızları komutanı Caferi, teröristlerin ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'dan destek gördüğünü belirterek, "Elimizde Suudi Arabistan'ın onlara önemli destek sağladığı ve onlardan İran'daki saldırıyı yapmalarını istediğini gösteren kesin bilgi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Geçen hafta Tahran'da Meclis binasına ve Ayetullah Humeyni'nin türbesine yapılan ve 17 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

