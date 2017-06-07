İran'dan Suudi Arabistan'a suçlama

İran Devrim Muhafızları, Tahran'daki meclise saldırı düzenleyen terör örgütlerinin arkasında, Suudi Arabistan'ın olduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları, Tahran'daki meclise saldırı düzenleyen terör örgütlerinin arkasında, Suudi Arabistan'ın olduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Tahran'daki meclise kalaşnikoflu saldırı düzenleyen teröristlerin arkasında, Suudi Arabistan'ın olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Saldırının arkasında Suudi Arabistan var. Kimsenin şüphesi olmasın. Saldırının intikamını alacağız" denildi.

İran başkenti Tahran'daki mecliste ve Ayetullah Humeyni türbesinde bombalı saldırı düzenlenmiş. saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken 47 kişi yaralanmıştı.

