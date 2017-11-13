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'İran'dan şu an için bir yardım talebi gelmiş değil'
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'İran'dan şu an için bir yardım talebi gelmiş değil'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, depremin vurduğu İran'dan şu an için bir yardım talebi gelmediğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, depremin vurduğu İran'dan şu an için bir yardım talebi gelmediğini belirtti.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bakanlıkta gerçekleştirdiği bir program sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dün saat 21.18'de İran-Irak sınırında Halepçe kenti yakınında meydana gelen 7.3 büyüklüğünde deprem hakkında son gelişmeleri aktaran Bakan Demircan, "Dün gece beklenen, ağırlıklı olarak Irak tarafında daha büyük hasar düşünülüyordu. İran'dan da bilgi aldık, can kayıpları ve yıkım olduğunu gördük. Irak tarafından beklediğimiz süre içinde yardım talebi gelmedi, biz Sağlık Bakanlığı ve AFAD olarak hazırlığımızı yapmış olarak sınırda ve burada havaalanında bekledik. Ardından gerekli talep gelince Irak'a ulaşıldı. İran ile de görüşüldü şu an için bir yardım talebi gelmiş değil" açıklamasında bulundu.

"A 400 M KARGO UÇAĞI SÜLEYMANİYE'YE GÖNDERİLDİ"
Gayriresmi bilgilere göre Irak tarafından 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200'ün üzerinde yaralı olduğunu belirten Demircan, İran'da ise 207 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 686 kişinin de yaralandığı bilgisine ulaştıklarını söyledi. Bakan Demircan, A 400 M Kargo uçağı içerisinde AFAD Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Ankara İl AFAD Müdürlüğünden 10 personel ile birlikte; 1 araç, Lojistik Deposundan 320 battaniye ve 60 çadırın Süleymaniye'ye gönderildiğini kaydetti. Demican, "Dün geceden itibaren, 4 bin 328 hasta yatağı ve 217 yoğun bakım yatağı hizmete hazır halde tutuldu. 40 ambulans, 10 hekim ve 316 UMKE personeli çağrı üzerine gitmeleri için hazır bekletildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor, daha fazla can kaybı olmaması temennimiz. Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık, Türkiye bir mazlumun ayağına diken batınca acısını hisseden bir millettir" ifadelerini kullandı.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ
Tam gün yasasıyla ilgili gevşeme olmasına yönelik çalışmalara ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Demircan, "Yetişmiş insan gücümüzü en verimli şekilde milletimizin hizmetine sunmak zorundayız. Bununla ilgili mevcut düzenlemeler yeterli olmuyorsa, bize düşen bu düzenlemeleri yeniden gözden geçirmektir. Mevcut çalışma düzenimiz nasıl daha verimli olabilir bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. Şu an için adını 'esnek çalışma' koyabileceğimiz bir modele doğru ilerlememiz yönünde motive ediyor. Üniversitelerdeki hocalarımızı, şehir hastanelerinde ve devlet hastanelerinde, bizdeki yetişmiş hocalarımızı da üniversitelerde karşılıklı sözleşme esası üzerinde çalıştırabilmeliyiz. Çalışmaları üniversiteler ve YÖK ile birlikte sürdürüyoruz" diye konuştu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN SON DURUMU
Beyin kanaması geçiren olimpiyat sporcusu Naim Süleymanoğlu'nun son durumu hakkında da bilgi veren Demircan, hayati tehlikesinin devam ettiğini ama vital bulgularının iyi olduğunu dile getirdi.
(Yağmur Yıldız - Burak Altun / İHA)
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