İran'dan Katar'a 180 ton meyve

İran, Katar'a 180 ton meyve ve sebze göndereceğini açıkladı.
İran, Katar'a 180 ton meyve ve sebze göndereceğini açıkladı. İran Hükümeti, Katar'a 180 ton meyve ve sebze gönderecek. İran'daki Bender Lenge Limanı Yöneticisi, gönderilecek malzemelerin hazır olduğunu belirtti. 180 tonluk meyve ve sebze Bender Lenge Limanı'ndan Katar'a ulaştırılacak.
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