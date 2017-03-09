İran'dan BM raporuna ret !

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, BM İnsan Hakları Konseyinin İran ile ilgili yeni raporunu reddettiklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, BM İnsan Hakları Konseyinin İran ile ilgili yeni raporunu reddettiklerini söyledi.

Behram Kasımi, konseyin yeni atadığı İran raportörü Esma Cihangir'in raporunu siyasi ve insaftan uzak niteleyerek kınadıklarını, raporun bazı ülkelerin direktifleri yönünde ve siyasi hedefleri uğruna hazırlandığını ve bu yüzden bu raporu asla kabul etmediklerini vurguladı.

Kasımi, bu raporu hazırlatan malum ülkelerin bizzat insan hakları ihlallerinden acı çeken ve bu alanda kara karneleri bulunan ülkeler olduğunu, bunun da Cihangir'in İran aleyhinde hazırladığı raporu çürüten en güçlü delil olduğunu vurguladı.

(iha)