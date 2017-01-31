İran'dan ABD'ye misilleme uyarısı!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran dahil 7 Müslüman ülke vatandaşlarına getirdiği 'vize yasağı'na misilleme uyarısı yaptı. Zarif "Bizim buna yanıtımız İran'a gelmek isteyen ABD'lileri ülkeye vize vermemek olacaktır" dedi.

Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile Tahran'da yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Zarif Trump'ın vize yasağına ilişkin olarak "Bizim buna yanıtımız İran'a gelmek isteyen ABD'lileri ülkeye vize vermemek olacaktır" dedi. Zarif duruma göre bireysel istisnalar da olabileceğini söyledi.

TAHRAN BU KONUDA GERİ ADIM ATMAYACAK

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı 'vize yasağı'na aynı şekilde misilleme uyarısı yapmıştı ancak Zarif, Tahran yönetiminin bu konuda 'geriye dönük' bir karar almayacağını ve geçerli vizesi olan tüm ABD'lilerin İran'a girebileceğini söyledi.

VİZE YASAĞI İLE İLGİLİ ÖZEL KOMİTE KURULDU

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD yönetiminin vize kısıtlaması nedeniyle yurt dışındaki vatandaşlarının yaşadığı sorunların çözümü amacıyla özel komite kurulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, söz konusu komitenin ABD'deki İranlıların karşılaşması muhtemel sorunların önüne geçmek bazı kararlar aldığını ve bu kararların İran'ın yurt dışındaki diplomatik temsilcilerine iletildiğini aktardı.

BAŞKA BİR ÜLKEYE SALDIRI İÇİN KULLANILMAYACAK

Zarif, ülkesinin gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin P5+1 ülkeleri ile yapılan nükleer anlaşmanın ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) anlaşmayı onaylayan kararlarının bir parçası olmadığını söyledi. ABD'nin İran'ın balistik füze denemesi yaptığına ilişkin suçlamasını ne doğrulayan ne de yalanlayan Zarif, ülkesinin hiçbir zaman bir başka ülkeye saldırmak için bu füzeleri kullanmayacağını savundu.

'İRAN BU FÜZELERİ BAŞKA BİR ÜLKEYE SALDIRMAK İÇİN KULLANMAYACAK'

Bu denemelerin nükleer anlaşmayı onaylayan BM kararlarının parçası olmadığını vurgulayan Zarif "Bu füzeler nükleer anlaşmanın parçası değil. İran bir başka ülkeye saldırmak için İran'da üretilen füzeleri hiçbir zaman kullanmayacak" dedi.

Zarif "Hiçbir İran yapımı füze nükleer savaş başlığı taşıması için üretilmedi' ifadelerini kullandı.

AYRAULT: NÜKLEER ANLAŞMANIN SAVUNUCUSU OLARAK GELDİM

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault da "Tahran'a nükleer anlaşmanın savunucusu olarak geldim" dedi.

"Biz bu anlaşmaya saygı gösterilmesimi istiyoruz" diyen Ayrault anlaşmaya uyulmasının 'ortak çıkar' olduğunu vurguladı.

ABD: İRAN'IN BALİSTİK FÜZE DENEMESİ BAŞARISIZ OLDU

ABD Savunma Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan (Pentagon) bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada İran'ın pazar günü orta ölçekli balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini teyit ettiklerini söyledi.

Yetkili, "Denemenin yeri konusunda bir şey diyemeyeceğim ancak füze fırlatıldıktan sonra atmosfere geri girmeden infilak ettiği için denemenin başarısız olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise "İran'ın bu füzeyi fırlattığının farkındayız, tam detaylarına bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BMGK, İRAN'IN FÜZE DENEMESİ İDDİASINI ACİL OTURUMDA GÖRÜŞECEK

ABD'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün acil toplantı yaparak İran'ın yaptığı öne sürülen orta menzilli füze denemesini görüşecek.