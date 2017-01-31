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İran'dan ABD'ye çağrı
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İran'dan ABD'ye çağrı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağıran ABD'ye 'yeni gerginlikler üretme' çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağıran ABD'ye "yeni gerginlikler üretme" çağrısında bulundu.
ABD ile Tahran arasındaki ipler İran'ın füze denemesiyle bir kez daha gerildi. ABD, İran'ın füze denemesi gerçekleştirdiği gerekçesiyle BM'acil acil toplantıya çağırmıştı. Bu gelişmelerin ışığında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif açıklamada bulundu. Fransa Dışişleri Nakanı Jean Marc Ayrault ile ortak basın toplantısında konuşan Zarif, İran'ın füze denemesi nedeniyle ABD'ye "yeni gerginlikle üretilmemesi" çağrısında bulundu. Zarif, "Umarız, İran'ın savunma programı yeni ABD yönetimi tarafından yeni gerginliklerin üretilmesine bahane olarak kullanılmaz" dedi. Zarif, Obama yönetimi ve Paris'in İran füzelerinin Tahran ve diğer devletlerle varılan nükleer anlaşmanın bir parçası olmadığını defalarca doğruladığını dile getirerek, " Silahlarımızı, savunmamız dışında diğer güçlere karşı kullanmayacağımızı her zaman dile getirdik" açıklamasını yaptı.
Ayrault ise, Fransa'nın füze denemeleri nedeniyle kaygılarını dile getirdiğini aktararak, "Fransa, İran'a balistik füze denemelerinin devamı konusundaki kaygılarını anlattı" dedi.


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