İran'daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İran'ın başkenti Tahran'da yapılan terör saldırısını kınadı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İran'ın başkenti Tahran'da yapılan terör saldırısını kınadı. Tahran'da parlamento binası ile Humeyni Türbesi önünde eş zamanlı terör saldırısı yapılmış, saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, twetter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahran'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına taziyelerimizi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
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