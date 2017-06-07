İran'daki saldırganlardan biri kendini patlattı, diğeri siyanür içti!

Reuters'ın Tahran Muhabiri Perisa Hafizi'nin NTV canlı yayında aktardığı bilgilere göre 4 kişi Kalaşnikof ve tabancalarla Meclis'e kuzey kapısından girdi. Bu sırada çatışma çıktı. Meclis içerisine giren saldırganlar gelişi güzel ateş açan saldırganlar 12 kişiyi yaraladı. Burada bir koruma müdürünün öldüğü belirtiliyor. Fakat bu bilgi doğrulanmadı.

Meclis kapısının kapatıldığı ve giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Saldırı sırasında Meclis'te herhangi bri oturum olmadığı ve çok kalabalık olmadığı da belirtildi.

MECLİS'TEKİ SALDIRGANLAR YAKALANDI

Tesnim Haber Ajansına göre polisin saldırganları yakaladı ve Meclis'te bir odada tutuyor.

REHİNELER VAR

Ajans her ne kadar saldırganların yakalandığını söylese de saat 11.00 itibari ile geçilen son dakika bilgilerinde 4 rehine bulunduğu belirtiliyor. Bu arada Meclis'ten bri kare de ekranlara yansıdı. Fotoğrafta bir saldırganın Meclis penceresinde durduğu görülüyor.

HUMEYNİ TÜRBESİNDE SİLAH SESLERİ

Tahran'ın güneyindeki Ayetullah Humeyni'nin Türbesi önünde de silah sesleri duyuldu. Burada da yaralılar olduğu belirtiliyor. Türbe önündeki saldırganlardan birinin canlı bomba olduğu ve kendini patlattığı iddia ediliyor.

İran Devlet Televizyonu "Türbeye 4 'teröristin' saldırdığı ve birinin canlı bomba olduğu" bilgisini geçti.

SALDIRGANLARDAN BİRİ SİYANÜRLE İNTİHAR ETTİ

Türbe önündeki saldırganların mermileri bittiğinde birinin kendini patlattığı belirtilmişti. Press TV ise diğer saldırganlardan birinin siyanür içerek intihar ettiği bilgisini geçti.

TERÖR SALDIRISI

İki saldırının eş zamanlı gerçekleşmesi terör saldırısı şüphesini güçlendiriyor.

İRAN KANALLARINDA 'SUUDİ ARABİSTAN' GÜNDEMİ

Haberi geçen İran kanalları, gazete ve internet siteleri, sıklıkla "Önce Katar, sonra İran" yorumları yapıyor. Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti, kılıç dansı ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman'ın "Savaşı İran sınırları içine çekmeliyiz" sözlerine atıfta bulunuyor. Selman'a İranlı mevkidaşı Hüseyin Dehkan, "Suudi Arabistan'ın bu işi nasıl yapacağını bilemiyorum. Onları böylesi aptalca bir eylemde bulunmamaları için uyarıyorum, fakat yaparlarsa Mekke ve Medine dışında güvenli yer bırakmayız" karşılığını vermişti.

DEVRİM MUHAFIZLARI GÜÇLENEBİLİR

İran'ın ulusal güvenliğinden sorumlu Devrim Muhafızları'nıın saldırılar sonrası daha da güçlenebileceği ve ılımlı-reformist şeklinde tanınan Ruhani iktidarı üzerinde baskı oluşturabilecekleri eleştirileri var.

İKTİDAR POLİTİKALARINI SERTLEŞTİREBİLİR

İran halkının dış kaynaklı tehditlere karşı her daim bir araya eldiği yorumları yapılırken, iktidarın politikalarını sertleştirmesini destekleyecekleri yönünde değerlendirmelerde bulunuluyor.

TAHRAN-RİYAD GERİLİMİ

İran Muhalefeti, 3 Temmuz 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te toplanmış, toplantıya Suudi Prens Faysal da katılmıştı. İran Direnişi Ulusal Konseyi Başkanı Meryem Rajavi de toplantıda bulunmuştu. Faysal'ın "Şimdi sıra İran'da" açıklamalarının Rajavi tarafından alkışlanması ile gündeme gelen toplantı Tahran yönetimi tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Kısa süre önce de Tahran, Riyad yönetimini Suriye'de sivilleri vurmakla suçlamıştı.

İki ülke ayrıca Yemen'de de karşı karşıya. İran, Husileri desteklerken, Husilerin isyanı sonrası ülkeden ayrılan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi Suudi Arabistan'a sığınmıştı. Ardından Riyad öncülüğünde Yemen'e hava operasyonları başlamıştı.