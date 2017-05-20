İran'da seçimin galibi Ruhani

İran'da yapılan seçimlerde şu ana kadar 40 milyon 76 bin 729 oy sayıldı. Bu oyların 22 milyon 796 bin 468'ini reformcu aday Hasan Ruhani alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

RAKİBİNE FARK ATTI

Hasan Ruhani'nin muhafazakar rakibi İbrahim Reisi ise 15 milyon 452 bin 194 oy aldı.

KATILIM ORANI YÜZDE 70

İranlı yetkililer yaklaşık 1 milyon oyun ise geçersiz sayıldığını açıkladı. Seçime katılım oranı ise yüzde 70 düzeyinde gerçekleşti.

HASAN RUHANİ KİMDİR?

Hasan Ruhani (68), 2013 yılında yaptığı “daha fazla özgürlük, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve kadınlara daha fazla eşitlik tanınması” şeklindeki vaatlerini tümüyle yerine getiremedi. Ancakncelikle eğitimli kentliler olmak üzere İran gençliği onu destekliyor.

Gençler İran'ın Batı ile barışma yolunu tutmasından memnun. BM daimi üyeleri ve Almanya (5+1) ile varılan nükleer anlaşma, İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasının yolunu açmıştı. Ruhani, ılımlı ve reformcu kanada güveniyor.

Ruhani'nin ılımlı muhafazakâr aday listesi, 2016'da başkent Tahran'ın 30 milletvekilliğini de kazanmıştı. Ruhani, nükleer anlaşmaya bağlı kalınmasını istiyor.