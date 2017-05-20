İran'da seçimin galibi Ruhani

İran'da 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Hasan Ruhani kazandı. Ruhani, oyların yaklaşık yüzde 59'unu alarak seçimin galibi oldu.
İran'da 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Hasan Ruhani kazandı. Ruhani, oyların yaklaşık yüzde 59'unu alarak seçimin galibi oldu. İran'da yüzde 59 oy alan Hasan Ruhani seçimin galibi oldu. İran Seçim Kurulu Başkanı Ali Asgar Ahmedi, ilk sonuçlara göre Ruhani'nin kazandığını belirterek, 40 milyonun üzerinde oy kullanıldığını belirtti. Hasan Ruhani'nin 14 milyon 619 bin 848 oy aldığı İbrahim Reisi'nin 10 milyon 125 bin 855, Mustafa Mirselim'in 297 bin 276 ve Haşimi Taba'nın ise 139 bin 331 oy aldığını belirtti.
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