İran'da Ruhani 'resmen' kazandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 57 oyla resmen kazandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 57 oyla resmen kazandı.

Resmi sonuçlara göre, Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların yüzde 57'sini alarak kazandı. Seçimlerin sonucuna göre, Ruhani'nin toplamda kullanılan 41 milyon 220 bin 131 oyun 23 milyon 549 bin 616'sını (yüzde 57) alarak resmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı açıklandı. Rakibi İbrahim Reisi'nin ise 15 milyon 786 bin 449 oy (yüzde 38.5) aldığı belirtildi. Diğer 2 aday Mustafa Mirselim 478 bin 215 oy alırken, Haşimi Taba'nın ise 215 bin 450 oy aldığı açıklandı.

