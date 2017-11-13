13.11.2017 12:12 İran'da ölü sayısı artıyor

Dün akşam meydana gelen depremde İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 328'e yükseldi. Dün akşam meydana gelen depremde İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 328'e yükseldi.

Irak-İran sınırında, merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede şiddetli deprem meydana gelmişti. Şiddeti 7.2 olarak açıklanan deprem hem İran hem Irak'ta can kaybına neden oldu. Şiddetli depremde ölü sayısı artıyor. Özellikle İran'ın Kirmanşah eyaletinde bulunan Kasr-ı Şirin kentindeki binalarda büyük hasar meydana geldi. İran'ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletinde gerçekleşen depremde, sağlık görevlileri 328 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 950 kişinin yaralandığı bildirdi. Yetkililer, Kirmanşah'da 10, İslam Abad'de 22, Kerend kentinde, 14, Kasrı Şirin'de 28, Selas'ta 15 kişi ve Cevanrud'da da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



