İran'da Humeyni Türbesi çevresinde saldırı

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Türbesi çevresinde saldırı düzenlendi.
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Türbesi çevresinde saldırı düzenlendi. İmam Humeyni'nin Türbesi çevresinde silahlı 3 kişinin rastgele ataş açtığı, olayda yaralananlar olduğu belirtildi. Tahran Milletvekili Elyas Hazrati, 3 saldırgandan 2'sinin silahlı olduğunu 1 kişinin ise canlı bomba olduğunu ifade etti.
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