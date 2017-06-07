İran'da Humeyni Türbesi çevresinde saldırı

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Türbesi çevresinde saldırı düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Türbesi çevresinde saldırı düzenlendi.

İmam Humeyni'nin Türbesi çevresinde silahlı 3 kişinin rastgele ataş açtığı, olayda yaralananlar olduğu belirtildi. Tahran Milletvekili Elyas Hazrati, 3 saldırgandan 2'sinin silahlı olduğunu 1 kişinin ise canlı bomba olduğunu ifade etti.

