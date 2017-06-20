İran'da DEAŞ'lı 40 terörist tutuklandı

İran'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda 40 terörist tutuklandı.

İran'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda 40 terörist tutuklandı.

İranlı milletvekili Nader Qazipour, İran'ın kuzey batısında terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda 40 teröristin tutuklandığını bildirdi. Milletvekili Qazipour teröristlerin, Piranshahr, Sardasht, Mahabad, Bukan ve Takab kentlerinde tutuklandıklarını söyledi. Qazipour, teröristlerin Ramazan ayı içerisinde İran'da terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladıklarını, ancak herhangi bir taahhütte bulunmadan önce tutuklandıklarını da sözlerine ekledi.

Siyasi ve güvenlik işleri müdür yardımcısı Ahad Jamali ise, teröristlerin İran'ın başkenti Tahran'da 17 kişinin ölümüne ve 50'nin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan ikiz terörist saldırılarıyla eş zamanlı olarak tutuklandıklarını bildirdi.

Öte yandan yürütülen operasyonlarda, terör örgütüne ait silah mühimmatlarının da ele geçirildiği bildirildi.

