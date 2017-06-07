İran'da çifte terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

İran bugün çifte terör saldırısıyla sarsıldı. Başkent Tahran'da İran Parlamentosuna ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine otomatik silahlı kişiler ve intihar eylemcileriyle saldırı düzenlendi. Saldırılarda 12 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı.

İran bugün çifte terör saldırısıyla sarsıldı. Başkent Tahran'da İran Parlamentosuna ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine otomatik silahlı kişiler ve intihar eylemcileriyle saldırı düzenlendi. Saldırılarda 12 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı.

İran'ın başkenti Tahran'da eş zamanlı çifte saldırı düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği İran Parlamentosu ve Humeyni mezarı önünde gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı.

Parlamento binası ve İran'da 4 silahlı saldırgan parlamento binasına girerek etrafa rastgele ateş açtı ve içerideki birkaç kişiyi rehin aldı. Silahlı saldırganlar ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Parlamento binasına giren 4 teröristin öldürülmesinin ardından rehine krizi son buldu.

Tahran'daki ikinci saldırı ise Ayetullah Humeyni mezarı önünde 3 silahlı saldırgan tarafından gerçekleştirildi. Bir intihar bombacısı da Humeyni mezarı çevresinde kendini patlattı. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, bir çok kişi ise yaralandı. içişleri Bakanlığı saldırganların kadın kıyafeti giyindiğini bildirdi.

