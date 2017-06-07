İran'da çifte saldırı

İran Parlamentosunda ve İmam Humeyni'nin mezarı çevresinde gerçekleştirilen saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İran Parlamentosunda ve İmam Humeyni'nin mezarı çevresinde gerçekleştirilen saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İran Parlamentosunda bulanan 4 saldırganın 4 kişiyi rehin aldığı iddia ediliyor. Bu saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İmam Humeyni'nin mezarı yakınlarında da bir intihar saldırı gerçekleştirildi. Bir saldırganın olay yerinde kendini patlattığı açıklandı.

