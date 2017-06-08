İran'da asitli saldırı! Onlarca yaralı var

İRAN basını Tahran'da asitli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 16 kişi yaralanırken, sosyal medyada, asitli saldırının bir motosiklet sürücüsü tarafından yapıldığı iddia edildi.

İran'ın Tasnim haber ajansının geçtiği bilgilere göre, motosiklet sürücüsü olay sonrası yakalandı ve olayın terör saldırısı olmadığı tespit edildi. Saldırganın 40'lı yaşlarda bir erkek olduğu ortaya çıktı.

Başkentin güneyinde motosikletli bir sürücü, yol kenarında bekleyen kalabalığın üzerine asit olduğu belirtilen bir sıvı attı. Saldırganın kimliği ve saldırı gerekçesi henüz belli değil.

Tahran adliyesinden yapılan açıklamada, saldırganın yakalandığı, saldırganın eşi ile tartışması sonrası öfkelenerek, evinden getirdiği asitli sıvıyı eşinin de bulunduğu kalabalığa savurduğu; saldırıda 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

DÜN DE DEAŞ SALDIRISI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Dün, İran'ın başkenti Tahran'daki Meclis'te ve Ayetullah Humeyni türbesinde bombalı saldırı düzenlenmiş saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken 47 kişi yaralanmıştı. Olayı DEAŞ üstlenmişti.