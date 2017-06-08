İran'da asitli saldırı: 16 yaralı

İran'da gerçekleştirilen asitli saldırıda 16 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İran'da gerçekleştirilen asitli saldırıda 16 kişinin yaralandığı ifade edildi. İran'ın başkenti Tahran'da dün gerçekleştirilen çifte saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. İran yerel basını bugün de bir asitli saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Asitli saldırıda 16 kişinin yaralandığı ifade edilirken, saldırganın yakalandığı bildirildi.
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