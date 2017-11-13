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İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'yle görüştü
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İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'yle görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile bugün telefonda görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile bugün telefonda görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Irak-İran sınırına yakın bir noktada dün gece meydana gelen ve iki komşumuzu da etkileyen depremden dolayı hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimiz iletilmiş, bu zor günde İran'ın yanında olduğumuz bildirilmiş; aynı acıların bir daha yaşanmaması temennimiz dile getirilerek, ihtiyaç duyulduğu takdirde Türkiye'nin yaraları sarmak için yardıma hazır olduğu belirtilmiştir. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, görüşme için Sayın Başbakanımıza teşekkür etmiş; ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde bilgi vereceklerini belirtmiştir" denildi.

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