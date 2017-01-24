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İran: Astana'da müzakereciler amaçlarına ulaştı
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İran: Astana'da müzakereciler amaçlarına ulaştı

İran Dışişleri Bakan Danışmanı Hüseyin Şeyhülislam, Astana'daki müzakerecilerin Suriye'de ateşkesi güçlendirme konusunda anlaşmaya vararak amaçlarına ulaştığını söyledi.

Şeyhülislam, İran'ın çok taraflı görüşmeleri olumlu ve verimli bulduğunu ifade etti.

'GELİŞMELER CESARET VERİCİ'

Tarafların yeni görüşmelere yol açmak için 'ateşkesi sağlamlaştırmaya bağlılığını ortaya koyduğunu' ifade eden Şeyhülislam, şöyle devam etti: "Müzakere sürecine ilk kez silahlı muhalefet güçlerinin diyalog için Suriye hükümetiyle aynı masaya oturması cesaret verici. Diyaloga katılarak görüş alışverişinde bulundular. Bu görüşmenin amacı öncelikle ateşkesi güçlendirmekti. Astana görüşmelerine katılanlar, Suriye'de savaşanların tümü olmasa da buna rağmen silahlı oluşumların temsilcileri de var. Onlar ateşkesi teyit etti ve destek verdi. Bu elbette Suriye halkı lehine olan büyük bir başarı.

'ATEŞKES BARIŞ ZEMİNİNİN GARANTİSİDİR'

Şeyhülislam, ateşkesin ihlal edilebileceği ihtimalinin dışlanmaması gerektiğini de belirtti: "Ateşkes, barış yolundaki tüm faaliyetlere zemin hazırlanacağının garantisidir. Ateşkese uyulmayacaksa yeni görüşmeleri düzenlemek ve genel olarak siyasi diyalogu yürütmek mümkün olmaz. Şimdilik Astana görüşmelerinin temel koşulu yerine getirildi."

ZANGANEH: EN BÜYÜK ROLÜ RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE OYNADI

İran'ın İslam İşbirliği Örgütü eski temsilcisi ve siyaset uzmanı Sabbah Zanganeh, Astana'daki müzakere sürecinde en büyük rolü Rusya, İran ve Türkiye'nin oynadığı kanısında. Zanganeh, bu üç ülkenin ateşkesi amaçladığını hatırlatarak şunu söyledi: "Bu amaca ulaşıldı.

Önemli olan müzakerecilerin, Suriye halkına insani yardımın ulaştırılması gibi daha önemli sorunları da unutmamış olması. Ülkenin birçok bölgesinde insani misyona uyulmuyor. Umarız bu görüşmeler Suriye muhalefeti ve (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad hükümeti arasında krizin barışçıl çözümüyle ilgili müzakereleri sürdürmek için bir temel olur. Suriye'de faaliyet gösteren terörist grupların müzakere masasına oturmak istememesi ve yıkıcı askeri misyonlarına devam etmesi de göz ardı edilmemeli. Görüşmeye katılan tarafların bu sorunu çözmek için daha ciddi tedbirler almasını isterdik. Sonuçta Rusya, İran ve Türkiye, Suriye krizinin barışçıl mecraya girmesi için çok çaba harcadı ve elbette bu süreçten böyle bir sonuç bekliyor. Yani Suriyeli taraflar arasındaki diyalogun gelecekte de barış içinde devam etmesi gerekiyor."


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