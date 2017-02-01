01.02.2017 13:39 İran'a 'silah sevkıyatı' ile suçlanan İtalyan çift tutuklandı

İtalya'da bir çift, 'silah ambargosu uygulanan ülkelere kaçak silah satma' suçlamasıyla tutuklandı. İtalya'da bir çift, 'silah ambargosu uygulanan ülkelere kaçak silah satma' suçlamasıyla tutuklandı.

İtalya polisi, Mario Di Leva ile ve eşi Annamaria'nın, Napler yakınlarında İran eski cumhurbaşkanı Ahmedi Necat ile birlikte çekilen bir fotoğraf da basına verdi. Alınan haberlere göre çift, silah ambargosu uygulanan İran ve Libya gibi ülkelere yapılan silah kaçakçılığı konusunda yapılan uluslararası bir soruşturmanın ardından İtalya'da tutuklandı.

Kaçakçılıkla ilgili olarak üç İtalyan ve bir Libyalının helikopterlerle bu ülkelere suikast silahları ve havadan karaya füzeler satma işinde yer aldığı kaydedildi. Soruşturmaya dahi edilen dördüncü İtalyanın ise İtalya helikopter üreticisi Societa Etaliana Elcotter'in CEO'su Andrea Pardi'nin olduğu iddia ediliyor.



