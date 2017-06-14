İran 800 milyon dolarlık kısmını doğalgazla ödedi

Doğalgaz fiyatlarını yüksek tuttuğu gerekçesiyle, Türkiye'ye 1,9 milyar dolar tazminat ödemesi gereken İran, bu miktarın 800 milyon dolarlık kısmını doğalgazla ödediğini açıkladı.

Doğalgaz fiyatlarını yüksek tuttuğu gerekçesiyle, Türkiye'ye 1,9 milyar dolar tazminat ödemesi gereken İran, bu miktarın 800 milyon dolarlık kısmını doğalgazla ödediğini açıkladı.

İran İslamî Şura Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Esedullah Karahani, Türkiye'ye olan borcun 800 milyon dolarının doğalgaz teslimatı ile ödendiğini açıkladı. Karahani, borcun geri kalan kısmının da yine doğalgaz verilerek kapatılacağını belirtti.

Türkiye, İran'ın doğalgaz fiyatlarını yüksek tuttuğunu iddia ederek konuyu Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne taşımıştı. Uluslararası Tahkim, İran'ın doğalgazda yüzde 10-15 indirime gitmesine, ayrıca Türkiye'ye 1,9 milyar dolar tazminat ödenmesine hükmetmişti.

