01.01.2017 13:54 Iraklı üniversite öğrencisi Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybetti

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Iraklı Jalal Abbas isimli gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Iraklı Jalal Abbas isimli gencin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit ediliyor. Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

