01.01.2017 14:15 Iraklı üniversite öğrencisi de terör kurbanı oldu

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında, Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Iraklı Jalal Abbas isimli gencin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında, Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Iraklı Jalal Abbas isimli gencin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit ediliyor. Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

(Volkan Kayalar / İHA)

