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Iraklı Türkmen ailenin yardım çığlığı
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Iraklı Türkmen ailenin yardım çığlığı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde son yüzüğü ile kiraladığı bir evin tek odasında 5 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Iraklı Türkmen anne Taliyah Zeyd, çocuklarının hasta olduğunu, kimliği olmadığı için doktora gidemediğini belirterek yardım istedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde son yüzüğü ile kiraladığı bir evin tek odasında 5 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Iraklı Türkmen anne Taliyah Zeyd, çocuklarının hasta olduğunu, kimliği olmadığı için doktora gidemediğini belirterek yardım istedi.
Irak'ta yaşadıkları evlerine bomba düşmesi ile eşini kaybeden ve bir oğlu yaralanan Iraklı Türkmen anne, hayırseverlerden yardım bekliyor. En büyük kız çocuğunun 15 yaşında olduğunu, en küçük çocuğunun ise 10 aylık olduğunu söyleyen Taliyah Zeyd, "Biz savaştan kaçtık. Çok düzgün ve güzel bir yaşantımız vardı. Uçaktan atılan bombalar evime düştü. Çocuklarım yaralandı, eşim vefat etti. Bizim yaşayacak bir yerimiz kalmadı. Daha sonra biz oradan ayrılarak Musul'a gittik. Biraz orada yaşadıktan sonra buraya gelme kararı aldık. Bir adam bize yardım etti, bizi buraya getirdi. Burada akrabalarım vardı. Çocuklarımı beslemeye çalışıyorum. İki aydır Türkiye'de yaşıyorum. Akrabalarımın yanında bir süre kalabildim, onların da durumu kötüydü. Daha sonra bir yüzüğüm ve altınım vardı, onları sattım ve ev kiraladım" şeklinde konuştu.
Iraklı Türkmen anne, "Benim burada kimliğim yok. Çocuklarım hasta, doktora gidemiyoruz. Başta akrabalarımız bize ilaç aldı. Doktora gidiyoruz kimlik olmadığı için kabul etmiyorlar bizi" dedi.

ÇOCUKLARINI ELİNDEKİ YÜZÜKLERLE GEÇİNDİRMİŞ
Iraklı ailenin komşuları Nezehat Tekcan ise, "Bizim bu aileden haberimiz yoktu. Dün akşam eşim binamıza böyle birinin taşındığını söyledi. Ben akşam yemeğini hazırlamıştım. Buraya da getirdim yeni taşındıkları için. Bizde evi böyle görünce bir şeyler yapmak istedik. Taliyah bize Irak'taki evine bomba düştüğünü, eşinin rahmetli olduğunu, bir çocuğunun da yaralandığını söyledi. Ablanın 5 çocuğu var, en küçüğü 10 aylık, en büyüğü ise kız çocuk 15 yaşında. Oturma izinlerinin olduğunu söyledi ama kimlikleri yok. Buraya gelirken de sadece bir yüzüğünü sattığını söyledi. Çocukları elindeki yüzüklerle geçindirmiş. Daha 10 aylık olan bebek çok hasta ama hastaneye gidemiyorlar. Bu sebeple duyarlı insanlardan yardım bekliyorlar" diye konuştu.
(Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim /İHA)
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