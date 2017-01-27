Iraklı kadının öfkesi Göç İdaresinde son buldu

Sinop'ta çıkartıldığı evin sahibinden verdiği depozitoyu alamadığını ileri süren Iraklı 62 yaşındaki Sühelya Sahib, öfkeli gittiği Göç İdaresinden mutlu ayrıldı.

Sinop'ta çıkartıldığı evin sahibinden verdiği depozitoyu alamadığını ileri süren Iraklı 62 yaşındaki Sühelya Sahib, öfkeli gittiği Göç İdaresinden mutlu ayrıldı.

Sinop'ta sığınmacı olarak kalan Iraklı 62 yaşındaki Sühelya Sahib, evden atıldığı ve depozitosu ile aldığı kömür bedelinin kendisine geri verilmediği iddiasıyla cuma namazı çıkışında AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'ten yardım istedi. Gözü yaşlı kadının anlattıklarından ilk etapta kış günü çocuklarıyla birlikte evsiz kaldığı düşünüldü. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaşadıklarını anlatırken kimi zaman ağlayan Iraklı iki çocuk annesi Sahib'e yardımcı olacaklarını söyledi. Ardından Süheyla Sahib, Sinop Göç İdaresi Müdürlüğüne getirildi. Burada tercüman vasıtasıyla görüşülen Sühelya Sahib'in yaklaşık 1 yıl önce ev sahibiyle anlaşamadığı ve evden çıkartıldığı anlaşıldı. Eski ev sahibinden depozito ve kömür bedelini geri almak istediğini yineleyen Süheyla Sahib, "Ben yetim bir insanım. 18 yaşında bir oğlum ve 20 yaşında bir kızım var. Onlarla Sinop'ta yaşıyorum. Önceki yaşadığımız eve taşınırken depozito ve kömür parası verdim. Daha sonra ev sahibi ile anlaşamadığımız için evden kısa süre sonra çıktım ama paramı alamadım. Paramı geri istiyorum" dedi.

Sinop İl Göç İdaresi Müdürü Muhammet Emin Altun, öfkeli kadını uzun süre dinledi. İl Müdürü Muhammet Emin Altun da her Türk vatandaşı gibi kendisinin polise şikayetçi olabileceğini ve hakkını arayabileceğini söyledi. Altun'un ikna edici sözleri karşısında oldukça rahatladığı gözlenen Iraklı kadının ihtiyaçları soruldu. Gösterilen ilgiden oldukça memnun kalan Süheyla Sahib, "Allah'a şükür bir ihtiyacımız yok. Sizlerin güler yüzü ve gösterdiğiniz ilgi ve alaka bizi son derece mutlu etti. Allah Türkiye'ye zeval vermesin ve başımızdan eksik etmesin. Tek isteğim de budur" dedi.

Iraklı yaşlı kadın daha sonra müdürlüğe çağrılan oğlu ile birlikte evine geri döndü. Yaşlı kadın şikayetçi olmaktan da vazgeçti.

(Serhat Özşahin /İHA)