13.01.2017 15:52 Iraklı genç sokak ortasında öldürüldü

Mersin'de Iraklı bir genç, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mersin'de Iraklı bir genç, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece 01.00 saatlerinde Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi 10087 sokakta meydana geldi. 2 ay önce Irak'tan Mersin'e gelen 23 yaşındaki Yasir Muvvafoğ Cabbar, Kurdali Mahallesi'nde gece gezerken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislerin yaptığı incelemede, Iraklı gencin 14 kurşunla öldürüldüğü tespit edildi. Iraklı genç otopsi yapılmak üzere cenaze arabasıyla Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA9

