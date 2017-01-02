02.01.2017 12:37 Iraklı Bland Sirwan Osman işi nedeniyle geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti

Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında İstanbul'a işi nedeniyle gelen Iraklı Bland Sirwan Osman'ın da hayatını kaybettiği belirlendi. Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında İstanbul'a işi nedeniyle gelen Iraklı Bland Sirwan Osman'ın da hayatını kaybettiği belirlendi.



Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında İstanbul'a işi nedeniyle gelen Iraklı Bland Sirwan Osman'ın da hayatını kaybettiği belirlendi. Irak'ta eczacılık yapan Iraklı Bland Sirwan Osman'ın iş ile ilgili İstanbul'a geldiği ve İstanbul'da bir arkadaşıyla karşılaşan Osman'ın yılbaşı gecesi eğlenmek için kulübe gittiği öğrenildi. Osman'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen bir yakını, "İstanbul'a iş için gelmişti. O gece rast geldiği bir arkadaşı zorla onu davet edip götürmüştü oraya" dedi.

