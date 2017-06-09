Irak yönetiminden 'Kürdistan bağımsızlık referandumu'na tepki

Irak hükümet sözcüsü, Kürt bölgesel yetkilileri tarafından yapılacak tek taraflı bir bağımsızlık referandumunu reddedeceklerini söyledi.

Irak hükümet sözcüsü, Kürt bölgesel yetkilileri tarafından yapılacak tek taraflı bir bağımsızlık referandumunu reddedeceklerini söyledi.

Kürdistan Bölgesel Hükümeti (KRG) Başkanı Mesut Barzani, Kürt bağımsızlığına ilişkin referandumun 25 Eylül'de yapılacağını açıkladı. Bunun üzerine hükümet sözcüsü Saad El Haddithi yaptığı açıklamada, hiçbir partinin Irak'ın kaderini kendi başına kararlaştıramayacağını söyledi. Irak'ın anayasal olarak tam egemenliği olan bağımsız bir ülke olduğunu sözlerine ekleyen Haddithi, Irak'ta yapılacak her şeyin anayasaya bağlı olması gerektiğini belirtti.

