Irak ve İran'ı deprem vurdu: Enkaz altında yüzlerce insan var...

Irak-İran sınırında gerçekleşen ve Türkiye, Suriye, Suudi arabistan ve Kuveyt'te de hissedilen 7.3 büyüklüğündeki depremde, bilanço ağır... Can kaybı giderek artarken, ölenlerin sayısı 300'ü geçti. Deprem en fazla can kaybına İran'ın Kirmanşah kentinde yol açtı. Serpol Zehap'ta ise kentin tek hastanesi depremde yıkıldı. Yaralı sayısı şu an en az 2 bin. Şiddetli sarsıntının merkez üssü Süleymaniye ile halepçe'nin kesiştiği nokta. Gün ağardıktan sonra çekilen ilk fotoğraflar endişeleri arttırdı.

Deprem haberi duyulur duyulmaz Türkiye yardıma koştu, ilk ekipler Irak'ın Süleymaniye kentine ulaştı. Ankara'dan bir başka arama kurtarma ekibi, askeri kargo uçağıyla Irak'ın Süleymaniye kentine hareket etti. AFAD'ın koordine ettiği ekipte doktorlar da bulunuyor. Yardım TIR'ları da sınırı geçti.

ÖLÜ SAYISI 300'Ü GEÇTİ

11.30: İran resmi medyası, can kaybının 350'yi aştığını son dakika koduyla duyurdu. Yaralı sayısı en az 2 bin 500.

11.15: Akşam saatlerinde gerçekleşen büyük depremden bu yana büyüklükleri 5.3, 4.9, 4.5, 4.3 olan çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti. 4.4 büyüklüğündeki son artçı sarsıntı yerel saatle 11.29'da meydana geldi.

AFAD EKİBİ YOLA ÇIKTA

10.50: Irak'taki 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla arama kurtarma ve medikal müdahale birimlerinden oluşturulan ekip, askeri kargo uçağıyla Ankara'dan Süleymaniye'ye hareket etti.

Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle görevlendirilen 2'si doktor 10 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelini taşıyacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) uçağı 09.30'da Etimesgut Askeri Havaalanından kalkış yaptı. AFAD ekipleri tarafından tırlarla Etimesgut'taki Askeri Havaalanına getirilen yardım malzemeleri ile arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak araçlar uçağa yüklendi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da arasında bulunduğu arama ve kurtarma ekibi ile UMKE ilk yardım ekibi de bölgeye hareket etti.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

10.45: İran devlet televizyonu resmi yetkililere dayandırarak, depremin en çok his edildiği Irak sınırındaki Kirmanşah ilinde şu ana kadar 214 kişinin yaşamını yitirdiğini 2500'ün üzerinde insanın da yaralı olduğunu bildirdi.Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.