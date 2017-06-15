Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

