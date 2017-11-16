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'Irak'ta yapılan hataların Suriye'de yapıldığını görüyoruz'
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'Irak'ta yapılan hataların Suriye'de yapıldığını görüyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Irak'ta yapılan hataların Suriye'de yapıldığını görüyoruz. YPG'nin DEAŞ ile mücadele etmek işçin desteklendiği söyleniyordu. YPG terör kantonu oluşturmak için çaba sarf ediyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ta yapılan hataların Suriye'de yapıldığını görüyoruz. YPG'nin DEAŞ ile mücadele etmek işçin desteklendiği söyleniyordu. YPG terör kantonu oluşturmak için çaba sarf ediyor" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı. Yaptığı konuşmada girişimci ve insani bir dış politika anlayışı sürdürdüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "İnsani dış politika, zor durumda olan insanların yardımına koşuyoruz. Girişimci anlayışımızla var olan sorunların çözümü için gerekli çalışmaları diğer ülkelerle ve örgütlerle sürdürüyoruz. Bölgesel istikrar için çaba sarf ettik. Barışın sağlanması önceliklerimizden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi için çaba sarf ettiklerine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ üyelerinin bazı ülkelerdeki liderlerinin ülkemize iadesi konusunda da yoğun çaba sarf ettik. Birçok ülkede FETÖ teröristleri yargıya teslim edildi, süreci takip ediyoruz. Türk ismini ve bayrağımızı istismar etmelerini engelliyoruz. FETÖ'nün ve FETÖ'nün okullarının birçok ülkede kapandığını görüyoruz. 15 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri sonlandırıldı. 7 ülkede bu okullar Maarif Vakfına devredildi. Üç ülkede okulların Maarif Vakfına devredilmesi konusunda mutabık kalındı. Bakanlığımızda da ciddi bir temizlik yapıldı. Hem konsolosluk ihtisasa memurlarında hem de meslek memurlarımızın yüzde 25'i bakanlıktan uzaklaştırıldı" bilgilerini verdi.
DEAŞ konusunda ise Çavuşoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:
"DEAŞ'tan temizlenen alanlara Suriyelilerin dönmeye başladığını görüyoruz. DEAŞ'tan temizlenen bölgelere Türkiye'den 70 bin Suriyeli'nin döndüğünü ama 150 bin Suriyeli'nin Suriye içinde değişik şehirlerden döndüğünü görüyoruz. Rakka ve DEAŞ kontrolü altındaki bölgelerde de uygulanabileceğini başından beri müttefiklerimize anlatıyoruz. ABD hatasını sürdürüyor. Irak'ta yapılan hataların Suriye'de yapıldığını görüyoruz. YPG'nin DEAŞ ile mücadele etmek için desteklendiği söyleniyordu. YPG terör kantonu oluşturmak için çaba sarf ediyor."
Irak Başbakanı İbadi ile PKK ile mücadele konusunda mutabakata vardıklarını açıklayan Çavuşoğlu, terör örgütleriyle içeride ve dışarıda mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Çavuşoğlu, Suriye'de bataklığı kurutmanın önemine işaret ederek, "Son bir yıldır Suriye'deki bataklığı kurutmak için çaba sarf ediyoruz. Bugün ateşkesi nasıl sürdürebiliriz, genişletebiliriz ve siyasi süreci nasıl zorlayabiliriz bunları konuşuyoruz. Siyasi çözüm için ne yapabiliriz, bunun üzerinde duruyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konudaki çabalarımızı yoğunlaştıracağız" şeklinde konuştu.
Kuzey Irak ile karşı karşıya kalınan durumu daha önce anlattıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Irak Anayasa Mahkemesi hiçbir bölgenin ülkeden ayrılamayacağını ve Kürt Bölgesel Yönetimi de bu karara saygı duyduğunu açıkladı. Esasen bunun tamamen süreçten vazgeçilmesidir. Bu süreçten vazgeçerse Kürt kardeşlerimizin hakları için kendilerine en çok destek veren ülke olacağımızı, arabuluculuk yapacağımızı, onların arzu ettiği ülkeler ile garantör olabileceğimizi kendilerine söyledik" diye konuştu.
ABD ile ilişkilerde sorunlara dikkat çeken Çavuşoğlu, "ABD'nin YPG'ye ve terör örgütlerine silah vermesi ve işbirliği yapması. Bu silahların PKK'nın elinde Türkiye'de sürekli yakalanması. Bu silahların bize yönelik kullanılması. FETÖ'nün ABD'deki faaliyetleri ve bugüne kadar FETÖ hakkında soruşturmanın açılmaması, iade taleplerinin tam anlamıyla çalışmalarının yapılmaması. Bu sorunların diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Vize konusunu diyalogla belli bir noktaya getirdik. Diplomaside olgun bir tavır değil" ifadelerini kullandı.
(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)
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