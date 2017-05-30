Irak'ta ikinci patlama: 12 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bomba yüklü araçla yapılan saldırıda aralarında polislerin de olduğu 12 kişi öldü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bomba yüklü araçla yapılan saldırıda aralarında polislerin de olduğu 12 kişi öldü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, dün gece yarısından sonra bir dondurma dükkanında meydana gelen patlamadan birkaç saat sonra Genel Emeklilik Binasının yanında park halindeki bombalı yüklü bir aracın patlatılması sonucu aralarında polislerin de olduğu 12 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

Parlamento güvenlik komitesi başkanı Hakim el Zamili, Ramazan ayında DEAŞ'In Bağdat, Diyali, Samara şehirlerinde saldırılar yapmasının beklendiğini söylemişti.

