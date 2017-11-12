12.11.2017 14:23 Irak'ta helikopter düştü: 7 ölü

Irak'ta askeri helikopter düştü, 7 kişi öldü. Irak'ta askeri helikopter düştü, 7 kişi öldü.

Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter eğitim uçuşu sırasında başkent Bağdat'ın Vasit vilayetine bağlı Şorva bölgesinde düştü. Irak Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Rus yapımı Mi-17 tipi helikopterde bulunan 2 pilot ve 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, helikopterin teknik arıza sonucu düştüğü ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında da bir helikopter teknik arıza nedeniyle düşmüştü.

(Raed Mah'D Khalil Subaih / İHA)

