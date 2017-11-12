Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem

IRAK'ın Süleymaniye kenti son yılların en büyük depremiyle sarsıldı. Depremin şiddeti 7,2 olarak açıklanırken, yerel kaynaklar deprem bölgesiyle henüz haber akışının sağlanamadığını duyurdu.

Süleymaniye yakınlarında meydana gelen deprem yaklaşık 500 kilometrelik bir alanda etkili oldu. Depremin; Erbil, Musul, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Van'da hissedildiği belirtildi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini duyururken, Irak Kızılay'ı ile irtibat halinde olduklarını söyledi.

SOSYAL MEDYA DEPREMİ KONUŞTU

Depremin 500 kilometrelik bir alanda etkili olurken; Türkiye'den de hissedilen depremle ilgili binlerce kullanıcı tweet attı. Depremin Van'da hissedilmesi kısa süreli paniğe neden olurken, depremin bazı bölgelerin yaklaşık 10 saniye boyunca hissedildiği kaydedildi.