12.11.2017 23:55 Irak'ta 2 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 235 kişi yaralandı. Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 235 kişi yaralandı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye, İran, Suriye, Kuveyt ve Azerbaycan'dan da hissedildi. Deprem nedeniyle korku ve panik yaşayan halk sokaklara kaçıştı. Bazı evlerde ve binalarda yıkım meydana geldi.

Kerkük'te, meydana gelen depremin ardından can kaybı yaşanmazken 65 kişi yaralandı. Erbil'de 2 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Ülke genelinde ise 225 kişi yaralandı.



