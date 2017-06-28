Irak ordusu Musul'da iki mahalleyi DEAŞ'tan geri aldı

Irak ordusu, Musul'un iki mahallesini terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı.

Irak ordusu, Musul'un iki mahallesini terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı.

Musul'da ilerleyişini sürdüren Irak ordusu, Eski Şehir'deki iki mahallenin daha terör örgütü DEAŞ'tan geri alındığını duyurdu. Federal polis ve Terörle Mücadele Birimi operasyonlarını sürdürüyor. ABD öncülüğündeki koalisyon da operasyonlara hava ve karadan destek veriyor.

