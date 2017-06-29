Irak ordusu, El-Nuri Camisini DEAŞ'tan geri aldı

Irak ordusu, terör örgütü DAEŞ lideri Bağdadi'nin sözde halifelik ilan ettiği ve Musul'un simgelerinden biri olan El Nuri Camisini DEAŞ'tan geri aldı.

Irak ordusu, terör örgütü DAEŞ lideri Bağdadi'nin sözde halifelik ilan ettiği ve Musul'un simgelerinden biri olan El Nuri Camisini DEAŞ'tan geri aldı.

Irak ordusunun komutanlarından Tuğgeneral Abdul Wahab al-Saadi, özel birliklerin yerleşkeye girerek, sokakları kontrol altına aldıklarını söyledi. Özel birlik komutanı Tümgeneral Sami al-Aridi, DEAŞ tarafından bölgeye patlayıcılar konulmuş olabileceği ve bölgenin teknik ekip tarafından temizlenmesi gerektiği konusunda uyardı. Irak ordusu DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'daki sözde 'Old City' anılan Tigris Nehri'nin batısında kalan son mahalleyi de zorluyor.

