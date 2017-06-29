Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, ilk belirlemelere göre sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığı yaptıkları tespit edilen 7 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta teröristlerce kullanılan barınma alanları ve silah mevzileri imha edildi.

İlk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.