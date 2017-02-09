09.02.2017 11:17 Irak Hizbullahının Basra Şefi Basim El Safi öldürüldü

Irak Hizbullahı'nın Basra şefi Basim El Safi, Hayyaniye Mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Irak Hizbullahı'nın Basra şefi Basim El Safi, Hayyaniye Mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları, saldırganın bir arabanın içinden El Safi'nin bulunduğu arabaya ateş ettiğini belirtti. Ağır şekilde yaralanan El Safi'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Daha önce Basra Meclisi güvenlik komisyonu başkanı olan El Safi, Haşdi komutanlarından biriydi.

(Muhammed Omer Serrac / İHA)

