Irak güçlerinin Musul operasyonu sürüyor

Irak güçleri ve Federal Polis, Musul'daki Eski Şehir'de operasyonlarını sürdürüyor.
Irak güçleri ve Federal Polis, Musul'daki Eski Şehir'de operasyonlarını sürdürüyor. Irak güçleri ve Federal Polis, 18 Haziran'da terör örgütü DEAŞ'ın elinde kalan son bölgeye operasyon başlatmıştı. Irak güçlerinin DEAŞ'a karşı Musul'daki Eski Şehir'de operasyonu devam ediyor. Irak güçleri, bölgede evleri teker teker kontrol ederek, çatışmaya devam ediyor. DEAŞ militanlarının direnişi sürerken, bölgeye bubi tuzakları kurduğu öğrenildi. Federal polis de tahrip olan binaları tek tek kontrol ederek çatışmalara devam ediyor. Federal polis tarafından yayınlanan görüntülerde, evlerin yıkıldığı ve sokakların da bina enkazlarıyla dolu olduğu görülüyor. Öte yandan terör örgütü DEAŞ, Musul'daki tarihi Büyük Nuri Camii ve minaresini havaya uçurmuştu.
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