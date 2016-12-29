29.12.2016 10:12 Irak birlikleri yeniden Musul'a doğru ilerledi

Irak birlikleri DEAŞ'ın elinde bulundurduğu kenti yeniden ele geçirmek için iki haftalık bir aranın ardından Musul'a doğru ilerledi. Irak birlikleri DEAŞ'ın elinde bulundurduğu kenti yeniden ele geçirmek için iki haftalık bir aranın ardından Musul'a doğru ilerledi.



Irak İçişleri Bakanlığı yetkilileri, güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile Iraklı güçler arasında çatışmaların yaşandığı Musul'un bazı güney bölgelerinde ilerleme kaydettiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığının açıklamasında, "birliklerimiz ilerliyor. İlk 5-10 dakika içinde 500 metre ilerleme kaydettiler" denildi.



100 bin Iraklı birlik Musul operasyonu 17 Ekim'de başlamıştı. Musul, 2014 yılında DEAŞ'ın kontrolünde geçmişti.

