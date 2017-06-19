Irak Başbakanı Haydar el-Abadi Suudi Arabistan'da

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a geldi.
Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a geldi. Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Başbakan el-Abadi, havaalanında Suudi prens ve Kral Salman'ın oğlu Muhammed bin Nayef tarafından karşılandı. Başbakan el-Abedi ve Suud Kralı Salman bin Abdülaziz arasında yapılacak görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınacak. Başbakan el-Abadi, gerçekleştireceği bir günlük ziyaretin ardından ülkesine dönecek.
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