Irak Başbakanı Haydar el-Abadi Suudi Arabistan'da

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a geldi.

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a geldi.

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Başbakan el-Abadi, havaalanında Suudi prens ve Kral Salman'ın oğlu Muhammed bin Nayef tarafından karşılandı. Başbakan el-Abedi ve Suud Kralı Salman bin Abdülaziz arasında yapılacak görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınacak. Başbakan el-Abadi, gerçekleştireceği bir günlük ziyaretin ardından ülkesine dönecek.

